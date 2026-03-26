Generell spielen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed, weil die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt zum Mandat der Fed zählt. Zuletzt hatte die Notenbank den Leitzins in der vergangenen Woche weiter unverändert in der Spanne zwischen 3,50 Prozent und 3,75 Prozent belassen.