Trotz des Anstiegs sind die Hilfsanträge nach Einschätzung von Experten weiter auf einem niedrigen Niveau und deuten auf einen soliden Beschäftigungsaufbau hin. Zuletzt war der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für März überraschend robust ausgefallen. Ausserhalb der Landwirtschaft war die Zahl der neuen Stellen deutlich gestiegen. Die wöchentlichen Erstanträge werden an den Finanzmärkten beachtet, weil sie Hinweise für den Arbeitsmarkt insgesamt liefern.