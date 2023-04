Die Zahl der offenen Stellen sank in den USA von 10,6 Millionen Stellen im Vormonat auf 9,9 Millionen Stellen, wie das US-Arbeitsministerium am Dienstag in Washington bei der Veröffentlichung des sogenannten Jolts-Berichts mitteilte. Volkswirte hatten zuvor mit 10,5 Millionen gerechnet.