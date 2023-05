Die Zahl der offenen Stelen sank in den USA von 9,97 Millionen Stellen im Vormonat auf 9,59 Millionen Stellen, wie das US-Arbeitsministerium am Dienstag in Washington im sogenannten Jolts-Bericht mitteilte. Volkswirte hatten einen weniger deutlichen Rückgang erwartet und mit 9,74 Millionen Stellen gerechnet. Im Februar war die Zahl der offenen Stellen erstmals sei Mai 2021 unter zehn Millionen gefallen.