Die USA sind nach den Worten von Verteidigungsminister Pete Hegseth bereit, die Angriffe auf den Iran wieder aufzunehmen, sollte keine Einigung im Atomstreit erzielt werden.
«Wir sind mehr als fähig, wenn nötig, wieder anzugreifen», sagt Hegseth in Singapur. Die USA hätten genug Waffen in den Lagern, sowohl vor Ort als auch weltweit. «Wir sind also in einer sehr guten Position.»
Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump nach einem rund zweistündigen Treffen im Weissen Haus noch keine Entscheidung über eine Verlängerung der Waffenruhe mit dem Iran getroffen. Das teilt ein Vertreter des Weissen Hauses mit.
Trump werde nur einem Abkommen zustimmen, das gut für Amerika sei. Der Iran dürfe niemals eine Atomwaffe besitzen, hiess es weiter. Einem hochrangigen iranischen Insider zufolge steht eine Einigung über eine Verlängerung der Waffenruhe um 60 Tage kurz bevor, sei aber noch nicht gebilligt.
(Reuters)