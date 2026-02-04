Auch die Bewertung der Aktie wirkt ambitioniert: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1508 erscheint der Titel derzeit stark überzogen. In anderen Worten: Anleger zahlen den 1508-fachen Jahresgewinn pro Aktie – theoretisch würde es über 1.500 Jahre dauern, bis der heutige Kurs «verdient» ist. Ein solcher Wert hat nur noch wenig mit einer klassischen fundamentalen Bewertung zu tun und ist vielmehr eine Wette auf massiv steigende Gewinne in der Zukunft. Zum Vergleich: Nvidia etwa kommt aktuell auf ein KGV von 40,3.