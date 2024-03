Unter dem Strich stieg der Reingewinn auf 11,7 Millionen Franken von 7,9 Millionen Franken an. Wie schon in den Vorjahren schlägt der Verwaltungsrat keine Dividendenausschüttung vor. Er begründet dies mit der schwierige Marktlage und weiterhin hohen Investitionen in die Arealtransformation.