Angesichts des verbesserten Ergebnisses schlägt der Verwaltungsrat an der Generalversammlung am 8. April eine ordentliche Dividende sowie eine verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Kapitalreserven in Höhe von je 0,45 Franken pro Aktie vor. Insgesamt ergebe das 0,90 Franken pro Aktie, schrieb V-Zug. Es wäre die erste Ausschüttung seit Börsengang im Jahr 2020.