Kein konkreter Ausblick

Einen konkreten Ausblick auf das laufende Gesamtjahr gab die Finanzgruppe wie üblich nicht. Valartis will sich aber weiterhin auf die «erfolgreiche Entwicklung bestehender und neuer profitabler Aktivitäten» konzentrieren. Der Schwerpunkt liege im Jahr 2025 auf weiteren Investitionen in den Schifffahrtssektor sowie in heimische Immobilienprojekte.