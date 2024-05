Kepler Cheuvreux senkt derweil das Rating für Valiant auf «Hold» von «Buy», erhöht aber das Kursziel auf 110 von 108 Franken. Die Bankengruppe habe zum Ausklang der letzten Woche enttäuschende Ergebnisse für das erste Jahresviertel vorgelegt, heisst es in einem Kommentar. Die Analysten rechnen nun mit weiterem Druck auf den Nettoinventarwert. So habe Valiant seine Einlagenvergütungen nach der ersten Zinssenkung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) im März nicht angepasst. Darüber hinaus habe die Bank weitere 15 Millionen Franken an Reserven für allgemeine Bankrisiken gebildet, nach wie vor ohne dass ihre Absichten erkennbar seien. So entspreche die Gesamtreserve nun fast einem Jahresgewinn, so die Experten.