Derweil zeigt sich die ZKB insbesondere von der Zinsmarge enttäuscht. Diese war mit 1,09 Prozent gegenüber dem Vorquartal mit 1,11 Prozent leicht rückläufig. Dies sei zwar angesichts des Zinsumfelds nicht gross überraschend und eigentlich auch noch solid; es könnte aber dennnoch für Enttäuschung sorgen, da Valiant in den vergangenen Quartalen die Zinsmarge trotz SNB-Zinssenkungen überraschend stabil habe halten können bzw. teilweise sogar noch ausgebaut habe. Mittlwerweile sei die Aktie zudem «stolz» bewertet.