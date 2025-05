Leichte Gewinnsteigerung 2025 erwartet

Den Start in die neue Strategie «Valiant 2029» sei erfolgreich verlaufen, so das Finanzinstitut. Seit Anfang März biete Valiant ihr neues «Lila Set» gratis an, Basisdienstleistungen wie Kontoführung und Debitkarte sind damit kostenlos.