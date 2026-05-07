Der Geschäftserfolg und damit das operative Ergebnis lag in den ersten drei Monaten mit 53,9 Millionen Franken um 0,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals. Unter dem Strich resultierte ein um 1,5 Prozent gestiegener Reingewinn von 33,2 Millionen. «Wir befinden uns auch im herausfordernden Umfeld auf Kurs», wird Valiant-CEO Ewald Burgener in einer Mitteilung vom Mittwoch zitiert. Die Strategie werde weiterhin «konsequent umgesetzt».