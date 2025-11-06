Auch beim Geschäftsertrag verzeichnete Valiant ein Minus von 1,5 Prozent auf 411,1 Millionen, wobei der Brutto-Erfolg aus dem wichtigen Zinsengeschäft lediglich um 0,6 Prozent auf 305,7 Millionen zurückging. Die Bank spricht von einem «robusten Zinserfolg trotz Nullzinsumfeld», der auf eine weiterhin hohe Zinsmarge von 1,08 Prozent sowie auf ein aktives Bilanzstrukturmanagement zurückzuführen sei.