Reingewinn auf Rekordhoch

Derweil hat die Bank den Reingewinn im vergangenen Jahr 2025 um 2,9 Prozent auf einen neuen Höchstwert von 154,7 Millionen Franken erhöht. Dabei profitierte sie allerdings von einer im Vergleich zum Vorjahr geringeren Bildung von Reserven für allgemeine Bankrisiken. Der Geschäftserfolg als Mass für das operative Ergebnis lag derweil mit 225,5 Millionen Franken um 3,4 Prozent unter dem Vorjahresresultat.