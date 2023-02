Die Umsetzung der mittelfristigen Strategie verlaufe derweil planmässig, und die Expansion vom Genfersee bis zum Bodensee könne früher als ursprünglich vorgesehen abgeschlossen werden, hiess es. Valiant wollte ursprünglich zwischen 2020 und 2024 14 zusätzliche Geschäftsstellen eröffnen und 170 Vollzeitstellen schaffen, davon 140 in der Kundenberatung. In diesem Jahr würden in Schaffhausen, Altstetten und Muttenz die letzten Geschäftsstellen dieser Strategieperiode ihre Türen öffnen, so Valiant am Mittwoch.