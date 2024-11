Die Ausleihungen der Bank erhöhten sich in der Berichtsperiode um 1,7 Prozent auf 30,19 Milliarden Franken. Die Hypothekarforderungen stiegen dabei mit einem Plus von ebenfalls 1,7 Prozent auf 28,68 Milliarden an. Zu dem Wachstum hätten sowohl die im Rahmen der Expansion neu eröffneten Standorte beigetragen als auch die zuvor bestehenden, hiess es.