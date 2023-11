43 Stellen abgebaut

Der Geschäftsaufwand stieg derweil mit einem Plus um 9,1 Prozent auf 220,8 Millionen Franken weniger stark als die Erträge. Die Kostensteigerungen begründet Valiant mit Investitionen in die Digitalisierung und in die Expansion. Dazu kam eine im ersten Halbjahr getätigte einmaligen Einlage in die Pensionskasse für die Mitarbeitenden in der Höhe von 10 Millionen.