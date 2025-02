Höhere Kosten

Der Geschäftsaufwand erhöhte sich mit einem Plus von 3,4 Prozent auf 300,0 Millionen Franken etwas stärker als der Ertrag. Zurückzuführen war dies laut Mitteilung auf einen höheren Sachaufwand, in den einmalige Aufwände für die Erneuerung der Kernbankensoftware sowie Investitionen in die Digitalisierung und in die Weiterentwicklung des Angebots einflossen.