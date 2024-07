Der Geschäftserfolg, also das operative Ergebnis der Bank, stieg in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr um 11,4 Prozent Prozent auf 116,8 Millionen Franken, wie Valiant am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt allerdings mit 119,5 Millionen gerechnet.