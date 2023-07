Der Geschäftsaufwand erhöht sich derweil ebenfalls deutlich, und zwar um 11,0 Prozent auf 150,8 Millionen Franken. Hier stammt der Anstieg aus einer einmaligen Einlage in die Pensionskasse für die Mitarbeitenden in der Höhe von 10,0 Millionen sowie aus Investitionen in die Digitalisierung und in die Expansion.