Die Kosten stiegen derweil mit einem Plus von 0,8 Prozent auf 150,4 Millionen Franken leicht an. So erhöhte die Bank die Lohnsumme leicht um 0,6 Prozent. Der Sachaufwand stieg nicht zuletzt wegen weiterer Investitionen in die Digitalisierung mit einem Plus von 1,1 Prozent etwas deutlicher an.