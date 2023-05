Das operative Ergebnis der Bank stieg in den ersten drei Monaten um 29,9 Prozent auf 44,6 Millionen Franken, wie Valiant am Donnerstag mitteilte. Wegen einer Erhöhung der Reserven für allgemeine Bankrisiken erhöhte sich unter dem Strich der Reingewinn mit einem Plus von 7,8 Prozent auf 29,7 Millionen Franken allerdings weniger deutlich.