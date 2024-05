Der Geschäftserfolg, also das operative Ergebnis der Bank, stieg in den ersten drei Monaten im Vergleich zum Vorjahresquartal um knapp 28 Prozent auf 57,0 Millionen Franken, wie Valiant am Freitag mitteilte. Unter dem Strich stieg der Reingewinn nach einer weiteren Erhöhung der Reserven für allgemeine Bankrisiken noch mit einem Plus von 6,9 Prozent auf 31,7 Millionen Franken.