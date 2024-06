Nach dem schweizweiten geografischen Wachstum der vergangenen Jahre setzt die Bank Valiant in ihrer neuen Strategieperiode 2025 bis 2029 einen Fokus auf die Erhöhung der Rentabilität. Die Erhöhung der Rentabilität bleibe das übergeordnete Ziel, schreibt Valiant am Donnerstag in einer Mitteilung zur Vorstellung der neuen Strategieziele. Dabei wolle man dem «erfolgreichen, einfachen» Geschäftsmodell treu bleiben: Ziel bleibe es, den Kundinnen und Kunden das Finanzleben am einfachsten zu machen«, wird CEO Ewald Burgener in der Mitteilung zitiert.