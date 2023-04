Mit dem per 29. März rechtskräftigen Urteil des zuständigen Gerichts des Kantons Basel-Landschaft halte Femsa nun 100 Prozent an der Valora-Holding, heisst es in einer Medienmitteilung vom Dienstag. Die Inhaber der kraftlos erklärten Valora-Aktien erhalten eine Barabfindung in Höhr des Angebotspreises von 260 Franken.