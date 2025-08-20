Getrieben wurden die Verkäufe erneut vom Geschäft mit Schnellverpflegung und Kiosken (Convenience Retail), insbesondere in den Kategorien Lebensmittel und Tabakwaren. Der Gesamtumsatz belief sich auf 1,4 Milliarden Franken und lag damit währungsbereinigt auf Vorjahreshöhe, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Betriebsgewinn (EBIT) stieg um 1,4 Prozent auf 43,7 Millionen Franken.