Femsa zeigt sich in der von beiden Unternehmen gemeinsam publizierten Mitteilung erfreut über die starke Zustimmung des Valora-Aktionariats. Am 5. Oktober wird das definitiven Endergebnis des Angebots veröffentlicht. Und am 7. Oktober soll das Angebot vollzogen werden. Danach beabsichtigt Femsa bekanntlich, ein Squeeze-out-Verfahren einzuleiten und die Valora-Aktien von der Six zu dekotieren.