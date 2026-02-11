Dessen Zahlen zum Jahr 2025 enttäuschen die Anleger. Auch Analysten werten das Jahresergebnis ein: Das Unternehmen habe bei seinen Auftragszahlen die Erwartungen leicht verfehlt, kommentieren sie unisono. Grund dafür sei der schwache Markt in China, wo die Aufträge um gut ein Drittel geschrumpft seien, kommentierte der zuständige Jefferies-Analyst. Dafür habe sich das Modernisierungs- und Servicegeschäft aufgehellt, befand der Vontobel-Analyst.