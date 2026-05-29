Man sei «noch nicht am ​Ziel», aber nah dran, sagt Vance vor Journalisten. Es gebe noch einige Streitpunkte, die die iranischen Bestände an angereichertem Uran und die Frage ‌der Anreicherung beträfen. «Es ist schwer zu sagen, wann genau oder ob der Präsident die Absichtserklärung unterzeichnen wird», ​erklärt Vance mit Blick auf US-Präsident ​Donald Trump. Man diskutiere ​noch über einige Formulierungen. «Ich kann nicht garantieren, dass wir ans ‌Ziel kommen, aber im Moment habe ich ein ziemlich gutes Gefühl dabei», fügt der Vizepräsident hinzu.