«Die Redefreiheit in Europa ist auf dem Rückzug»

Teil der Botschaften des Vertreters von Trump war auch ein Interview im «Wall Street Journal», in dem er die Zusammenarbeit mit der AfD und den Stopp der «Massenmigration» fordert. Die neue US-Regierung und ihr Berater, der umstrittene Milliardär Elon Musk, unterstützen rechtsgerichtete Regierungen und Parteien in Europa. Kritik an diesem Kurs weisen sie als undemokratisch zurück. Vance nannte in seiner Rede etwa angebliche Demokratie-Defizite in Ländern wie Grossbritannien oder Schweden. «Die Redefreiheit in Europa ist auf dem Rückzug», sagte er. Tatsächlich gelten aus historischen Gründen seit Jahrzehnten unterschiedliche Regelungen auf beiden Seiten des Atlantiks: In den USA ist beispielsweise offene Nazi-Werbung anders als in Deutschland mit seiner Verantwortung für den Holocaust erlaubt.