Operativ lief es nicht wirklich besser. Die Mieteinnahmen insgesamt sanken um 9,4 Prozent auf 98,3 Millionen Dollar, «like for like» stiegen sie indes um 3,1 Prozent auf 91,5 Millionen Dollar. Die Vermietungsquote fiel leicht auf 93,2 Prozent (VJ 93,7 Prozent). Das operative Ergebnis (FFO) fiel um 11,0 Prozent auf 9,7 Millionen Dollar. Dies schliesse allerdings Wechselkursgewinne, Darlehensrückzahlungen und Versicherungserlöse aus. Es resultierte ein Betriebsgewinn (inkl. Neubewertungen) von nur noch 4,2 Millionen nach 13,5 Millionen Dollar im Vorjahr.