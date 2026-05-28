Suche nach strategischem Partner läuft

Bereits mit den Jahreszahlen hatte Varia angekündigt, einen strategischen Partner zur Rekapitalisierung und für wertsteigernde Expansion zu suchen. Dieser Prozess stösst gemäss der Mitteilung auf «grosses Interesse bei einer Vielzahl potenzieller Kapitalpartner.» Der Abschluss werde noch vor Jahresende erwartet. Damit sei das Unternehmen gut aufgestellt, um wieder auf den Wachstumskurs zurückzukehren, sobald die Transaktionsaktivität zunehme und sich die Fundamentaldaten wieder festigten.