Wechsel im Management

Der Vermögensverwalter von Varia US, Stoneweg SA Group, habe ausserdem beschlossen, seine Geschäftsbereiche vollständig zu konsolidieren und unter einem einzigen Dach zu vereinen. Diese neue Dachgesellschaft werde direkt und indirekt rund 20 Prozent der Aktien der Varia US Properties AG halten. Sie werde auch alle operativen Gesellschaften der Stoneweg-Gruppe halten, einschliesslich des vollständigen Eigentums an Stoneweg US.