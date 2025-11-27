Zuversichtlicher Ausblick

Trotz der weiterhin roten Zahlen wertete Varia US die Resultate als Fortschritt. Für den weiteren Jahresverlauf zeigte sich das Management zuversichtlich und sieht sich gut positioniert für neue Wachstumschancen. Die Fundamentaldaten des Marktes sprächen für ein günstigeres Umfeld in den kommenden Quartalen, und Mehrfamilien-Miethäuser blieben ein grundlegendes Bedürfnis. «Wir sind zuversichtlich, dass sich der Sektor in den kommenden Jahren gut entwickeln wird, was sich dann auch positiv auf unser Unternehmen auswirken wird», heisst es weiter.