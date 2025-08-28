Das Unternehmen geht davon aus, dass sich die Daten des US-Marktes für Mehrfamilienhäuser im Laufe des Jahres weiter verbessern. Die gesamten Mieterträge zwischen Januar und Juni beliefen sich auf 51,0 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang um 9,5 Prozent entspricht, wie Varia US Properties am Donnerstag mitteilte. Grund war der Verkauf von drei älteren Immobilien mit total 608 Wohnungen in den US-Staaten Tennessee, Kansas und Nebraska. Zum Ende des ersten Halbjahres umfasste das Portfolio 24 Immobilien mit insgesamt 7120 Einheiten in zehn US-Bundesstaaten.