Die Bewertungskorrekturen bei Varia US summierten sich in den ersten neun Monaten des Jahres auf 120 Millionen US-Dollar, nach einem Plus von 207,2 Millionen in der Vorjahresperiode. Dies habe massgebeblich zum Reinverlust in Höhe von 91,9 Millionen Dollar beigetragen, nachdem das Unternehmen in der Vorjahresperiode noch einen Gewinn von 163,9 Millionen Dollar eingefahren hatte.