Varta war durch einen rasanten Expansionskurs in Schieflage geraten. In einem vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahren haben die Gläubiger auf gut die Hälfte der 580 Millionen Euro an Forderungen verzichtet. Gleichzeitig erhält Varta 60 Millionen Euro neue, vorrangige Kredite und insgesamt 60 Millionen Euro frisches Kapital von Tojner und der Porsche AG, die formal je 50 Prozent der Anteile halten. Die Gläubiger werden aber virtuell mit gut einem Drittel an den Ausschüttungen und einem möglichen Verkaufserlös beteiligt. Die Porsche AG übernimmt zudem 70 Prozent der Tochter V4Drive, deren Batterien der Autobauer für seine Hybrid-Sportwagen braucht.