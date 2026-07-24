Varta hatte sich erst 2024 mit einem Verfahren nach dem StaRUG-Restrukturierungsgesetz saniert. Nach kostspieligen Fehlinvestitionen ‌war das Unternehmen nicht mehr in der Lage, seinen Schuldenberg zu bedienen. Im Zuge dessen war die Porsche AG eingestiegen und hatte die Mehrheit am Geschäft mit Lithium-Ionen-Zellen (V4Smart) übernommen, die der Sportwagenbauer für seine ‌Elektro-Modelle braucht. Mehrheitsaktionär Tojner und Porsche gaben eine Kapitalspritze über 60 Millionen Euro, drängten die ​übrigen Aktionäre hinaus und nahmen das Unternehmen von der Börse. Die Gläubiger verzichteten auf gut die Hälfte ihrer Forderungen, sollten aber im Gegenzug an späteren Gewinnen beteiligt werden. Ihnen fällt nun die Haushaltsbatterien-Sparte zu, die allein mit 240 Millionen Euro bewertet wird.