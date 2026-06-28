Dies soll einen Neustart für Varta ermöglichen. Sergio ist in Deutschland kein Unbekannter. 2012 sorgte er mit der Pleite eines Immobilienunternehmens für Negativschlagzeilen. Nun positioniert er sich als Retter von Varta und als Verfechter der industriellen Unabhängigkeit Europas. Die Gläubigergruppe von Varta um die Deutsche Bank begegnet dem Angebot gemäss der NZZ mit Skepsis.