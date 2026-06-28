Laut der NZZ am Sonntag ist ein Investor aus der Schweiz aufgetaucht, der das Traditionsunternehmen Varta retten will. Pino Sergio habe öffentlich erklärt, mit seiner Allswiss AG die Schulden von Varta in Höhe von 300 Millionen Euro übernehmen zu wollen. Im Hintergrund soll es noch weiter bisher unbekannte Investoren geben.
Dies soll einen Neustart für Varta ermöglichen. Sergio ist in Deutschland kein Unbekannter. 2012 sorgte er mit der Pleite eines Immobilienunternehmens für Negativschlagzeilen. Nun positioniert er sich als Retter von Varta und als Verfechter der industriellen Unabhängigkeit Europas. Die Gläubigergruppe von Varta um die Deutsche Bank begegnet dem Angebot gemäss der NZZ mit Skepsis.
(AWP)