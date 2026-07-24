Trotz der durchwachsenen Entwicklung der jüngeren Vergangenheit haben die Valoren Luft nach oben, und zwar 7,1 Prozent ausgehend vom durchschnittlichen Kursziel der bei Bloomberg verzeichneten Analysten. Das höchste aller Preisziele hat der zuständige Analyst der französischen Grossbank BNP Paribas diese Woche bei 805 Franken angesetzt und mit einem «Outperform»-Rating unterstrichen. Zuvor veranschlagte er das Kursziel mit 755 Franken, was ohnehin schon optimistisch war. Die zusätzliche Portion Mut schöpfte der BNP-Experte aus den Halbjahreszahlen, die der Technologiekonzern am Mittwoch vorgestellt hatte. Dabei hatte sich der Auftragseingang im zweiten Quartal 2026 gegenüber dem entsprechenden Quartal 2025 verdoppelt und übertraf die Analystenprognosen deutlich.