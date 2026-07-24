Die Aktien von VAT verbessern sich am Freitag um 2 Prozent auf 660,40Franken. Zuvor waren sie über mehrere Wochen hinweg zwischen 640 und dem Allzeithoch bei 727 Franken geschwankt. Sie haben auch die Dynamik der vergangenen Monate vermissen lassen: Seit Ende August 2025 hat sich der Titel bis Anfang Juli 2026 des Halbleiterzulieferers mehr als verdoppelt.
Trotz der durchwachsenen Entwicklung der jüngeren Vergangenheit haben die Valoren Luft nach oben, und zwar 7,1 Prozent ausgehend vom durchschnittlichen Kursziel der bei Bloomberg verzeichneten Analysten. Das höchste aller Preisziele hat der zuständige Analyst der französischen Grossbank BNP Paribas diese Woche bei 805 Franken angesetzt und mit einem «Outperform»-Rating unterstrichen. Zuvor veranschlagte er das Kursziel mit 755 Franken, was ohnehin schon optimistisch war. Die zusätzliche Portion Mut schöpfte der BNP-Experte aus den Halbjahreszahlen, die der Technologiekonzern am Mittwoch vorgestellt hatte. Dabei hatte sich der Auftragseingang im zweiten Quartal 2026 gegenüber dem entsprechenden Quartal 2025 verdoppelt und übertraf die Analystenprognosen deutlich.
Ein überaus hohes Kursziel setzte auch der zuständige Analyst der Investmentbank Barclays. Er erhöhte auf 780 von 760 Franken, wobei er das «Overweight»-Rating bestätigte. Die rekordhohen Auftragseingänge im zweiten Quartal sprechen laut dem Experten für eine anhaltend starke Nachfrage nach den Vakuumventilen des Unternehmens. Getrieben werde diese Nachfrage primär durch den KI-bedingten Investitionsboom in der Halbleiterindustrie. Der Barclays-Experte rechnet deshalb mit weiteren Anhebungen der Marktschätzungen und sieht auch Spielraum für eine Erhöhung des Umsatzausblicks für 2027.
Derweil haben die Halbjahreszahlen den Anlegerinnen und Anlegern nicht geschmeckt. Nach der Veröffentlichung rutschten die Titel um 8 Prozent ab. Händler verwiesen auf Gewinnmitnahmen. Die starke Zurückhaltung im Handel am Mittwoch rühre von den Gewinnzahlen und Margen her, die schwächer als erwartet ausgefallen waren.
(cash)