Der zuständige ZKB-Analyst relativiert den schwachen Umsatzausblick in seinem Kommentar etwas. In Anbetracht der ERP-Einführung im Sommer und den damit verbundenen Produktionsausfällen dürfte dieser «nicht komplett negativ interpretiert werden». Er verweist zudem auch darauf, dass Halbleiter-Aktien wegen möglicher weiterer Sanktionen der USA gegenüber China generell unter Druck stünden. Das heutige Ergebnis könnte daher für die Aktien eher weniger relevant sein. So entwickelten sich auch die anderen Schweizer Technologiewerte heute schwach. Im Markt sei zudem von Gewinnmitnahmen zu hören, nachdem sich die Technologieaktien in den letzten Monaten vergleichsweise stark gestiegen waren.