Laut Berenberg besteht das zentrale Risiko darin, dass der KI-getriebene Investitionsboom zu übermässigen Kapazitätsausbauten führt und die Ausgaben für Halbleiterfertigungsanlagen (WFE) nach 2027 abbremsen könnte. Zudem sei der Spielraum für die Aktie aufgrund der bereits hohen Bewertung begrenzt.