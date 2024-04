Ansonsten kam der Ausblick von VAT an den Märkten aber gut an. So bestätigte VAT die Guidance für 2024 und auch die Rückkehr zum zweistelligen Wachstum in 2025. Dies weckt den Analysten zufolge die Hoffnungen, dass die Erholung in der Halbleiterbranche vorankommt. Jedoch seien die Unsicherheiten wegen der Inflation, der unsicheren weltwirtschaftlichen Entwicklung und der geopolitischen Lage weiterhin erheblich, dämpfte VAT die Erwartungen ein.