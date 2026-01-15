So sieht das auch Analyst Joern Iffert von der UBS: Der Auftragseingang sei zwar auch von Vorbestellungen im Hinblick auf Preiserhöhung im neuen Jahr 2026 getrieben worden. Vor allem aber sehe VAT ein klar verbessertes Geschäft sowohl mit westlichen Herstellern wie auch mit chinesischen Kunden. Auch der UBS-Experte interpretiert die Ergebnisse daher als Beginn eines Wendepunkts bei den Auftragseingängen - selbst wenn die Vorbestellungen ausser Acht gelassen würden. Er erwartet nun, dass die Gewinnschätzungen am Markt nun klar angehoben werden.