Wie Analysten festhalten, wird das Jahresergebnis den Erwartungen auf Stufe EBITDA durchaus gerecht. Dies, obwohl die operative Marge einen Tick tiefer als erhofft ausgefallen sei. Beim Reingewinn werden aber selbst die optimistischsten Annahmen übertroffen. In Expertenkreisen erklärt man sich das bessere Abschneiden jedoch vor allem mit einmaligen Faktoren wie etwa einer tieferen Steuerbelastung. Gleichzietig hält das Unternehmen an einer Jahresdividende in bisheriger Höhe fest. Einzelne Analysten hatten mit einer Ausschüttungskürzung gerechnet.