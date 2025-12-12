Optimistisch für Aufschwung in 2026

An der Einschätzung, dass der nächste Aufschwung im kommenden Jahr bevorsteht, hielt Gantner fest. «Die Meldungen der letzten Tage und Wochen stimmen uns durchaus optimistisch», sagte er. Jedoch sei nur schwer abzuschätzen, wann genau die Beschleunigung einsetzen werde. Daher sei die Entwicklung in den «einzelnen Quartalen auch nicht so wichtig.» Laut Gantner komme es vor allem darauf an, dass die Richtung stimmt, wovon er überzeugt ist.