Auch die Prognose für das Gesamtjahr passte das Unternehmen wegen der starken Wechselkurseffekte und des schwachen Halbleitergeschäfts teilweise an. So soll der Auftragseingang für das Gesamtjahr nicht mehr über dem Vorjahreswert liegen. Auch die EBITDA-Marge soll nur noch am unteren Ende der Bandbreite von 30 bis 37 Prozent zu liegen kommen. Unverändert höher sollen Umsatz, EBITDA, Nettogewinn und freier Cashflow ausfallen.