Gemäss Mitteilung zum Kapitalmarkttag vom Freitag strebt VAT in der genannten Periode ein niedriges zweistelliges Umsatzwachstum pro Jahr an. Der Umsatz soll Ende der Periode zwischen 1,8 und 2,2 Milliarden Franken zu liegen kommen. Der bereits jetzt geltende EBITDA-Margenkorridor bleit derweil mit 32 bis 37 Prozent gleich. Nach wie vor strebt das Unternehmen zudem eine Dividendenausschüttung von bis zu 100 Prozent des Free Cashflows an.