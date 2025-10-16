Ausblick teilweise bestätigt - Markterholung 2026 erwartet

Mit den Zahlen bestätigte VAT seine Ziele für 2025 mit Ausnahme des Auftragseingangs und der EBITDA-Marge. Aufgrund des schwachen Halbleitergeschäfts und der negativen Wechselkurseffekte soll die Marge nur noch am unteren Ende des Bandes von 30 bis 37 Prozent zu liegen kommen. Weiterhin höher sollen Umsatz, EBITDA, Nettogewinn und freier Cashflow ausfallen.